Muusikatuba. Suveöö unenägudesse

Luxemburgi Euroopa Solistide kontsert viib meid mõtetega suveöö unenägudesse. Felix Mendelssohni muusika kõrval kõlab ka Viiulikontsert, mille autoriks on armastatud šoti nüüdishelilooja James MacMillan. Viimase loomingule on pannud pitseri tema šoti päritolu ja katoliku usk ühes keldi rahvaviisidega. MacMillani Viiulikontsert on kirjutatud Vadim Repinile, kes teose ka seekord esitab. Luxemburgi Euroopa Solistide ansamblit juhatab dirigent Christoph Konig. Kontsert toimus 12. juunil 2015 Luxemburgi Filharmoonias. Stuudios on Miina Pärn.