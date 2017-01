Muusikatuba. Kaks pilku Ameerikale: Thomas Adès ja maiade ettekuulutus

Fraasi "Englishman in New York" laulis kuulsaks juba briti muusik Sting, aga BBC Filharmooniaorkester ja nende peadirigent Juanjo Mena vaatavad Ameerika poole läbi klassikalise muusika prisma. Benjamin Britten alustas oma Viiulikontserdi kirjutamist Teise maailmasõja eelõhtul ja lõpetas selle juba teispool Atlandi ookeani. Kuus aastakümmet hiljem, milleeniumi hakul, vaatas Ameerika poole märksa süngema pilguga inglise helilooja Thomas Adès, kes kasutas oma teoses iidse maiade ettekuulutuse teksti. BBC Filharmooniaorkestrit dirigeerib Juanjo Mena ning solistid on viiuldaja James Ehnes ja sopran Susan Bickley. Kava: * Benjamin Britten - Viiulikontsert d-moll op. 15 (solist: James Ehnes) * Thomas Adès - America - A Prophecy op. 19 (solist: Susan Bickley) Kontsert toimus 2. detsembril 2015 Manchesteri Bridgewater Hall'is. Stuudios on Miina Pärn.