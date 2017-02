Muusikatuba. Arbos

Jätkuks Ringhäälingu juubelile kuulame Arvo Pärdi muusikaga saadet "Arbos", mis pälvis Grand Prix XXII rahvusvahelisele raadio muusikasaadete konkursil "Prix musical de Radio Brno 1988". Autor on Ene Pilliroog. Saates on Arvo Pärdi muusika "Arbos", "De Profundis", "Pari intervallo", "Laul aastate tagant", "Stabat Mater". Saate teksti koostades on kasutatud Marie Underi luuletusi "Jõulutervitus 1941" ja "Kes?", katkendeid Asta Põldmäe novellist "Kuumalaine", Paul-Eerik Rummo luulet ema mälestuseks "Läbi talve", ajalehte Sirp ja Vasar. Autor ja toimetaja Ene Pilliroog. Lavastaja Härmo Saarm. Helirežissöörid Külliki Valdma ja Maido Maadik. Helioperaator Sirje Poolgas. Heliinsenerid Ülo Klimbek ja Tiit Aasmäe. Teksti esitavad: Aarne Üksküla /poeg/, Velda Otsus /ema/, Meeli Sööt /poetess/, Paul-Eerik Rummo /poeet/, Margus Hunt /diktor/. Kadi-Signe Selde - laul. Saade oli esmakordselt eetris 24. oktoobril 1988. Toimetab Kersti Inno.