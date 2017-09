Muusikatuba. Kremerata Baltica ja Lepo Sumera

Kremerata Baltcia esituses kõlab Fryderyk Chopin ja Lepo Sumera looming. Soleerib vene päritolu pianist Yulianna Adveeva. Dirigent on Gidon Kremer. Kremerata Baltica on Baltimaade muusikutest koosnev kammerorkester, mille asutas 1997. aastal viiuldaja Gidon Kremer. Orkester debüteeris 20 aastat tagasi Lockenhauseni kammermuusika festivalil ja tõusis väheste aastatega üheks hinnatumaks kammerorkestriks rahvusvahelisel muusikaareenil. "Haruldased noored mängijad, hingestavad kõike, mida nende poognad puudutavad" ("Los Angeles Times"). Kavas: * Lepo Sumera - Symphōnē * Fryderyk Chopin - Klaverikontsert nr 2 f-moll op. 21 (keelpilliorkestrile seadnud Jevgeni Sharlato) Kontsert on salvestatud muusikafestivalil "Chopin ja tema Euroopa" 25. augustil 2017 Varssavi Filharmoonia kontserdisaalis. Stuudios on Lisete Velt.