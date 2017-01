Muusikatuba. Aegumatu Tuhkatriinu lugu

Sajanditevanune Tuhkatriinu lugu on inspireerinud heliloojaid barokiajast tänapäevani. Tuhkatriinu arhetüüpsest muinasjutust on maailmas käibel tuhandeid variante. Peakangelanna elab tagasihoidlikes, lausa keerukates oludes, kui juhuse tahtel kukub talle sülle suur õnn. Kuulame arhetüüpsel teemal valminud osi Prokofjevi balletist "Tuhkatriinu," aariaid Rossini ooperist, samuti Lauri Sirbi muusikat samanimelisele telelavastusele. Stuudios on Anne Prommik.