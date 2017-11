Muusikatuba. Van Kuijk Quartet

Van Kuijk Quartet on 2012. aastal loodud keelpilliansambel, kelle kontserdid on oodatud sündmused maailma tähtsaimatel kontserdilavadel. BBC Uue Põlvkonna Artisti tiitlit kandvasse kvartetti kuuluvad viiuldajad Nicolas Van Kuijk ja Sylvain Favre-Bulle, vioolamängija Emmanuel François ning tšellist François Robin. Kava: * Claude Debussy - keelpillikvartett g-moll op. 10 * Leos Janácek - keelpillikvartett nr 1 Kontsert on salvestatud 17. oktoobril 2017 Münchenis. Stuudios on toimetaja Lisete Velt.