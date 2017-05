Muusikatuba. Salaam Syria!

Salaam Syria!

Salaam ei tähenda araabia keeles üksnes tervitust, see on ka vaste sõnale rahu. Rahu soovist oli kantud ka kontsert Brüsselis, kuhu oli palutud esinema Syrian Expat Philharmonic Orchestra Ghassan Alaboud'i juhatusel. Orkestris mängivad Euroopas elavad professionaalsed süüria muusikud. Kontserdiga mälestati ühtlasi 22.märtsil 2016 toimunud Brüsseli terroriakti ohvreid. Kavas on süüria heliloojate Suad Bushnaq, Jehad Jazbeh, Nuri El Ruheibany, Dia Succari, Kinan Azmeh ja Kareem Roustomi looming. Kontsert toimus Brüsselis rahvusvahelisel muusikafestivalil KlaraFestival 21. märtsil 2017. Stuudios on Kersti Inno.