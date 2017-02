Muusikatuba. Filmimaestro John Williams 85

Lugematute Oscarite ja Kuldgloobuste nominent John Williams troonib koos Arvo Pärdi ja John Adamsiga maailmas kõige enam esitatud kaasaegsete heliloojate esikolmikus. John Williams on maailma kuulsaimate filmi soundtrackide autor. Tähesõjad, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, Schindleri nimekiri ja Harry Potter on vaid osa tema rohkest filmiloomingust. Aastast 1974 on Williams seotud režissöör Steven Spielbergiga. Neoromantilises stiilis kirjutav helilooja on loonud ka orkestrimuusikat: kontserte puhkpillidele, sümfoonia, lisaks kammermuusikat. Stuudios on Anne Prommik.