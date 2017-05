Muusikatuba. Philippe Jaroussky Elbphilharmonie saalis

Laupäeval, 6. mail esines uhiuues Hamburgi Elbphilharmonie saalis maailmakuulus Prantsuse kontratenor Philippe Jaroussky. "Kui saabub kevad ja lõppevad külmad, läheme sinuga, mu kaunitar, metsa piibelehti korjama"" Selliste sõnadega algab esimene laul Hector Berliozi romantilisest vokaaltsüklist "Suveööd" ("Les nuits d"été"), mille aluseks on Prantsuse poeedi Théophile Gautier" luuletused. Aastal 1841 kirjutas Berlioz selle klaverile ja häälele, tänapäeval esitatakse seda eeskätt orkestrisaatega. Elbphilharmonie uue kontserdisaali avas jaanuarikuus Eesti oboemängija Kalev Kuljus. Kontratenor Philippe Jaroussky on uhke saali tänavuse hooaja resideeruv artist. Kavas: *Felix Mendelssohn - Avamäng "Kaunis Melusine" *Hector Berlioz "Suveööd" Theophile Gautier tekstile NDR Elbphilharmonie orkestrit juhatab Antonello Manacorda. Stuudios on Anne Prommik.