Muusikatuba. Antonio Vivaldi loomingu esmasalvestised maailmas

Antonio Vivaldi loomingu esmasalvestised maailmas

Barokkmuusikaansambel Baltic Baroque on alustanud oma kunstilise juhi Grigori Maltizovi eestvedamisel unikaalse projektiga "Vivaldi Collection". Eesmärk on maailmas esimesena salvestada ja anda heliplaatidel välja Antonio Vivaldi kogu instrumentaallooming Peter Ryomi unikaalsele kataloogile tuginedes, et taaselustada ja säilitada seda osa maailma muusikapärandist. Vivaldi teoseid esitatakse ajaloolistel ja barokkhäälestusega instrumentidel, mis annab barokiajastu muusikale võimalikult tõepärase kõla. Ansambel Baltic Baroque mängib koosseisus Maria Krestinskaya, Evgeny Sviridov, Anfisa Kalinina, Sofia Maltizova, Reinut Tepp ja Imbi Tarum. Kuulame valikut seni ilmunud plaatidelt. Stuudios on Kersti Inno.