Muusikatuba. Muusikatuba. Päev, mil 90-aastane Neville Marriner kutsus raadio saatejuhi koju külla.

Pärast dirigent Neville Marrineri surma 2. oktoobril 2016 saatis BBC Euroraadio partneritele saate "Sean Rafferty at Home", mis oli esmakordselt BBC eetris 3. jaanuaril 2014. Neville Marrineri intervjueerib Sean Rafferty ja nende vestluse vahel kõlavad Marrineri juhatatud salvestused. Sir Neville Marriner oli 90-aastane, kui ta kutsus Sean Rafferty oma Londoni koju, kohta, kus orkester Academy of Saint Martin in the Fields on korduvalt proove teinud. Koos vaadati tagasi elule täis muusikat ja kultuurihuve. Saate toimetab Liina Vainumetsa.