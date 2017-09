Muusikatuba. Thomas Hampsoni uus album

Maailmakuulus Ameerika bariton Thomas Hampson on esmakordselt Eestis. Saates heidame pilgu täna õhtul Estonia kontserdisaalis eineva superstaari värskematele salvestistele - kuuleme nii itaalia ooperit, prantsuse laule kui inglise oratooriumit. 1. septembril ilmus Pentatone märgi all album Prantsuse muusikaga "Serenade", kus tipp-baritoni klaveripartneriks on Macieij Pikulski ja kõlavad laulud Bizet´, Meyerbeeri, Gounod´, Chabrier+ ja teiste heliloojate pärandist. Juuli alguses ilmus Deccalt Staatskapelle Berlini ja Daniel Barenboimi esituses Elgari oratoorium "Gerontiuse unenägu". Juuli keskel jõudis müügile ka Naxose produtseeritud "Traviata" DVD, kus superbaritoni lavakaaslasteks on Läti sopran Marian Rebeka ja Põhja-Saksa Ringhäälinguorkester. Stuudios on Anne Prommik.