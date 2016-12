Muusikatuba. Inglite aeg: inglitest inspireeritud muusika

Muusikatoas kõlavad inglitest inspireeritud heliteosed. Rootsi üks silmapaistvamaid nüüdisheliloojaid Albert Schnelzer on kirjutanud klarnetikontserdi "But Your Angel's on Holiday". Soome helilooja Einojuhani Rautavaara loomingu tähtteos on 1994. aastal kirjutatud Sümfoonia nr. 7 pealkirjaga "Valguse ingel", mis kuulub helilooja nn "inglite seeriasse". Esineb Norrköpingi Sümfooniaorkester dirigent Anna-Maria Helsingi juhatusel. Klarnetisolist on Staffan Mårtensson. Kontsert toimus 12. novembril 2015 Norrköpingis, Louis De Geeri kontserdisaalis. * Albert Schnelzer " Klarnetikontsert "But Your Angel's on Holiday" * Einojuhani Rautavaara " Sümfoonia nr. 7 "Valguse ingel" Stuudios on Johanna Mängel.