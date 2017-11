Muusikatuba. Muusikat Salzburgi Mozarti nädalalt

Salzburi suure festivalimaja laval on Viini Filharmoonikud, dirigent on Thomas Hengelbrock. Kava: * Wolfgang Amadeus Mozart - Avamäng ooperile "Don Giovanni" * Wolfgang Amadeus Mozart - Klaverikontsert nr. 20 d-moll * Frederic Chopin - Nokturn F-duur op. 15 / nr. 1 (lisapala) Klaverisolist on Leif Ove Andsnes. Austria Raadio salvestas kontserdi 28. jaanuaril 2017 Salzburgi suures festivalimajas. Stuudios on Liina Vainumetsa.