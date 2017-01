Muusikatuba. Novaatorlik Shanghai Quartet

Maailma üks juhtivamaid kammeransambleid Shanghai Quartet on hinnatud oma kirgliku musikaalsuse, imetlusväärse tehnika ja multikultuurse novaatorluse poolest. Shanghai Quartet sündis 1983. aastal Shanghai Konservatooriumis. Sealtpeale on arvukad kontserdireisid viinud neid üle kogu maailma, kuulsatele kontserdilavadele ja mainekatele muusikafestivalidele. Kontserdil St. Catherine Ülikooli O'Shaughnessy auditooriumis Minnesotas esitavad nad oma maa heliloojate kammermuusikat. Kontsert on salvestatud 20. veebruaril 2016. Stuudios on Johanna Mängel.