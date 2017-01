Muusikatuba. Jordi Savalli austusavaldus planeedile Maa

Katalaani päritolu dirigent, gambamängija ja helilooja Jordi Savall tõi oma ansambliga Le concert des Nations kuulajate ette kontsertkava pealkirjaga "Les Éléments: Tempêtes, Orages & Fêtes Marines"/ "Elemendid: tormid, äike & vete pidu", mis laulab kiidulaulu emakesele maale. Ühes kontsertkavas kohtuvad barokkmuusika tähtheliloojate ja vähem tuntud komponistide looming, mis tuuakse kuulajateni Jordi Savalli ansambli kompromissitult kõrgetasemelises esituses. Kavas: * Matthew Locke - Music for the Tempest (1674) * Antonio Vivaldi - Plokkflöödikontsert F-duur, op. 10/1, RV 433 "La tempesta di mare" * Jean-Féry Rebel - Les Elemens (1737), balletisüit * Marin Marais - Alcione: Airs pour les Matelots et les Tritons (1706) * George Philipp Telemann - Veemuusika * Jean-Philippe Rameau - Orages et tonnerres (1735-1749) * André Danican Philidor - Bourrée d'Avignonez * Jean-Philippe Rameau - Contredanse très vive ('Les Boréades') Stuudios on Miina Pärn.