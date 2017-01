Muusikatuba. MDR Leipzigi Raadio SO ja Kristjan Järvi: Reich, Rahmaninov

Leipzigi Raadio sümfooniaorkester oma karismaatilise peadirigendi Kristjan Järvi juhatusel andis tänavuse hooaja algul kontserdi päikeselises Itaalias. Kavas on juubilar Steve Reichi "Variatsioonid puhkpillidele, keelpillidele ja klahvpillidele" ning Sergei Rahmaninovi Klaverikontserdis nr. 4 soleerib pianist Denis Kozhukhin. Kristjan Järvi juhatab külalisdirigendina orkestreid üle maailma. Alles mõni nädal tagasi seisis ta Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees ning juhatas mitmeid kontserte meie esindusorkestri esimesel Hiina turneel. Alates 2012. aastast on Kristjan Järvi aga Leipzigi Raadio sümfooniaorkestri (MDR) peadirigent. Orkestri käesoleva hooaja üks esimesi kontserte toimus 9. septembril 2016 Itaalias, Merano kuursaalis. Stuudios on Johanna Mängel.