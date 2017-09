Muusikatuba. Valgustusajastu orkester festivalil "Praha kevad"

Valgustusaja orkestrit / Orchestra of the Age of Enlightenment juhatab William Christie. Muusikat 18. sajandi esimesest poolest: André Campra, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Johann Sebastian Bach. Tšehhi Raadio salvestis 25. mail 2017 Praha Rudolfinumi Dvoraki saalist. Stuudios on Liina Vainumetsa.