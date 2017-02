Muusikatuba. Kontratenorite crème de la crème Philippe Jaroussky

Sillerdava tämbriga maailmakuulus kontratenor Philippe Jaroussky on sel hooajal Berliini Konzerthausi resideeruv artist. Juulikuus kinkis ta publikule meeldejääva õhtu barokkansamblite lipulaeva ensemble Artasersega ning üheskoos reisisid nad tagasi ooperi algusaegadesse.

Kontserdikavas on ooperi sünnilugu mõjutanud heliloojate Pietro Antonio Cesti, Francesco Cavalli, Giovanni Legrenzi, Agostino Steffani ja Luigi Rossi looming ning need põimis ühtseks tervikuks Jaroussky särav loojanatuur ja näitlejatalent.



Salvestatud 12. juulil 2016 Berliini Konzerthausis.



Stuudios on Miina Pärn.



Saade oli esmakordselt eetris 13. detsembril 2016.