Muusikatuba. Francisco Franco

Noor andekas Portugali kitarrist Francisco Franco on küll kurikuulsa Hispaania diktaatori nimekaim, aga tema pagasis on võidud muusikarindelt - auhinnad 25-lt rahvusvaheliselt konkursilt.

Kavas on poola, briti ja mehhiko muusika:



* Alexandre Tansman - Passacaglia

* Benjamin Britten - Nocturnal after John Dowland: Reflections on Come, heavy sleep

* Manuel Mariá Ponce - Variatsioonid ja fuuga "Hispaania Folia" teemale



Kontsert toimus Lissabonis Belèmi kultuurikeskuses Luís de Freitas Branco saalis 22. septembril 2016.



