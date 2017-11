Muusikatuba. Uustulnuk Lõuna-Aafrikast - Pretty Yende

Tänavusel Echo Klassikku auhinnagalal 29. oktoobril pälvis teiste seas tähelepanu Lõuna-Aafrika päritolu sopran Pretty Yende, kes ooperimuusikat kuulis esimest korda elus alles 16-aastaselt, kui sattus juhuslikult nägema British Airwaysi reklaami, kus kõlas fragment Delibes ooperi "Lakme" Lilleduetist. "Küsisin oma õpetajalt - kas tõesti suudavad inimesed nii taevalikult laulda?" meenutab Yende. Kuigigi tema vanemad lootsid, et nutikast tütarlapsest saab raamatupidaja, muutis selle reklaami nägemine tema elu sõna otseses mõttes hetkega - neiu tundis kohe, et tema tulevik on ooperis.