Muusikatuba. Maailma parim tromboonimängija Christian Lindberg

Christian Lindberg astub käesoleval kontserdil ka dirigendipulti, juhatades just rootsi heliloojate teosed. Samuti kuuleme tema enda heliloomingut, ettekandele tuleb “The Tale of Kundraan” tenor-tromboonile ja orkestrile, kus Lindberg on ka jutustaja rollis. Teos räägib allegoorilise Fausti-stiilis loo muusikust, kes au ja kuulsuse nimel saatanaga lepingu sõlmib.



Lindbergi näol on tegemist haruldaselt mitmekülgse ja loomingulise muusikuga, kes pani kontserdi ajal naeratama mitte ainult publiku vaid ka terve Praha Raadio Sümfooniaorkestri.



Kava:



* Carl Nielsen – Avamäng "Helios" op. 17

* Leopold Mozart – Kontsert alt-tromboonile ja orkestrile

* Christian Lindberg – “The Tale of Kundraan” tromboonile ja orkestrile

* Richard Rogers – My Funny Valentine (encore)

Christian Lindberg (tenor-tromboon ja jutustaja)



Meeleolukas kontsert toimus 28. novembril 2016 Praha Dvoraki saalis.



Stuudios on Miina Pärn.