Muusikatuba. Antonio Vivaldi loomingu esmasalvestised maailmas

Barokkmuusikaansambel Baltic Baroque on alustanud oma kunstilise juhi Grigori Maltizovi eestvedamisel unikaalse projektiga "Vivaldi Collection". Eesmärk on maailmas esimesena salvestada ja anda heliplaatidel välja Antonio Vivaldi kogu instrumentaallooming Peter Ryomi unikaalsele kataloogile tuginedes, et taaselustada ja säilitada seda osa maailma muusikapärandist.