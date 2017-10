Muusikatuba: Mart Humal Bachi “Fuugakunsti” saladustest

Kuulame kontserti Wigmore Hall’ist, kus ansambel Fretwork esitab oma versiooni Johann Sebastian Bachi suurteosest “Fuugakunst”.

Barokkansambli asutajaliikme Richard Boothby sõnul on see Bachi kontrapunkti kinnisidee ülim väljendus.

Läbi aegade on küsimuse all olnud teose lõpp – 14. fuuga puhtand jäi pooleli ning on välja käidud hüpotees, et helilooja tegi seda täiesti teadlikult, et tema õpilased selle tulevikus lõpetaksid.

Richard Boothby süvenes teemasse oma doktoriõpingute käigus ning kontserdil kõlab tema versioon viimasest fuugast.

Mida arvab sellest äsja helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga pärjatud muusikateadlane Mart Humal, kes on teemat süvitsi uurinud?

Muusikatoas esitab kõrgetasemeline ansambel Fretwork Bachi “Fuugakunsti” koos Richard Boothby lõpuga ning paralleelselt otsime vastuseid küsimustele – miks Bach teose lõpetamata jättis?

Kuidas suhtuda samuti käibelolevasse esitustraditsiooni “Fuugakunsti” 14. Contrapunktus käsikirja katkemisel prauhti! ära katkestada?

Ja kuidas Fretworki asutajaliige Richard Boothby Bachi “Fuugakunsti” siis ikkagi lõpetas?

Kontsert toimus 18. septembril 2017 Wigmore Hallis.

Klassikaraadio stuudios on muusikateadlane Mart Humal ja toimetaja Miina Pärn.

Kuula teisipäeval, 3. oktoobril kell 11 saates “Muusikatuba”.