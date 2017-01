Muusikatuba. Los Angelese filharmoonikud ja muusikaajaloo kolm suurt vaala

Kuulame kontserti San Fransisco Sümfooniaorkestri kodusaalist, kus kõlab kolme muusikaajaloo kulgu märkimisväärselt mõjutanud helilooja - Haydni, Debussy ja Stravinski - looming. Orkestri ees on külalisdirigent Pablo Heras-Casado. Kavas on Joseph Haydni tormi ja tungi perioodist pärinev Sümfoonia nr. 44 e-moll, Stéphane Mallarmé luulest inspireeritud Claude Debussy sümfooniline poeem "Fauni pärastlõuna" ja Igor Stravinski "Sümfoonia kolmes osas", mis on loodud paljuski Hollywoodi filmide mõjul.