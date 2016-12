Muusikatuba. Viini Johann Strauss Orkester

Aastalõpu meeleolus Viini Johann Strauss Orkestriga. Dirigeerib Johannes Wildner. Kavas on vendade Strausside meeleolumuusika Viinist.

Kava:



* Heinz Sandauer - Strauss Fanfare (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Johann Strauss - Overture to "Der Zigeunerbaron" (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Eduard Strauss - Ohne Bremse, op. 238 (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Josef Strauss - Peine du coeur (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Eduard Strauss - Jubelwalzer, op. 296 (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Josef Strauss - Brennende Liebe, op. 129 (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Johann Strauss - Unter Donner und Blitz (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Josef Strauss - Allegro fantastique (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Josef Strauss - Dynamiden, op. 173 (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)

* Johann Strauss - Csárdás, from "Ritter Pásmán" op. 441 (Viini Johann Strauss Orkester, Johannes Wildner)



Kontsert toimus Viini Musikvereinis 15. mail 2016.



Stuudios on Kersti Inno.