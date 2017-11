Muusikatuba. Mónica Raga flöödil, María Jesús Ávila harfil

Hispaania noored muusikud Mónica Raga ja María Jesús Ávila esitavad XX sajandi muusikat flöödile ja harfile.

Kava:

* Marguerite Roesgen-Champion - Suite française

* Erik Satie, Toru Takemitsu - Prelude

* Bernard Andrès - Algues

* Hendrik Andriessen - Intermezzo

* Nino Rota - Sonata for Flute and Harp

* Erik Satie - Gymnopédie No. 1



Kontsert toimus Madriidis Teatro Monumental'es 12.märtsil 2016.



Stuudios on Kersti Inno.