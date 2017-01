Muusikatuba. Jordi Savalli austusavaldus planeedile Maa

Ühes kontsertkavas kohtuvad barokkmuusika tähtheliloojate ja vähem tuntud komponistide looming, mis tuuakse kuulajateni Jordi Savalli ansambli kompromissitult kõrgetasemelises esituses.



Kavas:



* Matthew Locke - Music for the Tempest (1674)

* Antonio Vivaldi - Plokkflöödikontsert F-duur, op. 10/1, RV 433 "La tempesta di mare"

* Jean-Féry Rebel - Les Elemens (1737), balletisüit

* Marin Marais - Alcione: Airs pour les Matelots et les Tritons (1706)

* George Philipp Telemann - Veemuusika

* Jean-Philippe Rameau - Orages et tonnerres (1735-1749)

* André Danican Philidor - Bourrée d'Avignonez

* Jean-Philippe Rameau - Contredanse très vive ('Les Boréades')



Stuudios on Miina Pärn.