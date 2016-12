Muusikatuba. Anne Prommik

Tunnustatud varase muusika interpreedid esitavad Johann Sebastian Bachi kantaate. Esimesena kõlab palmipuudepühaks loodud "Ole tervitatud, taevane Kuningas" BWV 182. Kuuleme ka teiseks jõulupühaks loodud teost "On ilmunud Jumala poeg" BWV 40 ja kolmekuningapäeval aastal 1724 Leipzigis esiettekandele jõudnud kantaati "Kõik tulevad Seebast" BWV 65.

Solistid on sopran Martha Bosch, kontratenor Maarten Engeltjes, tenor Tilman Lichdi ja bass Klaus Mertens.

Amsterdami barokkorkestrit ja koori juhatab oreli taga Ton Koopman.



Kontsert toimus Utrechti Tivolis. Stuudios on Anne Prommik.