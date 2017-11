Muusikatuba. Baieri Raadio koor

Baieri Raadio Koor noore iisraeli dirigendi Yuval Weinbergi juhatusel esitab valdavalt XX sajandil loodud vaimulikku, keskaegsest müstikast inspireeritud koorimuusikat.

Kava:



* Nana Forte - Iam non dicam

* Einojuhani Rautavaara - Credo

* Nana Forte - Libera me

* Peter Cornelius - 'Seele, vergiss sie nicht'

* Helmut Lachenmann - Consolation

* Wolfram Buchenberg - Als vil in gote, als vil in vride; Von 55 Engeln behütet

* Arnold Schönberg - Friede auf Erden



Kontsert toimus Müncheni Prinzregententheater'is 26. mail 2017.



Stuudios on Kersti Inno.