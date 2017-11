Muusikatuba. Danish String Quartet - Last Leaf (ECM 2017)

Selle sügise põnevaim album “Last Leaf” viib rännakule rahvaviiside maailma. Taani Keelpillikvarteti liikmed on uue hingamise andnud kuueteistkümnele põhjala viisile, mille saatus oli väga põnev. Mõned neist muutusid omal ajal isegi koraalimeloodiateks. Kas just see ei näita, kui suur on muusika mõju - tõeliselt tugev muusikaline alge kannab endas lõputuid võimalusi.