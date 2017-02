Muusikatuba. Baseli Kammerorkestri rännak läbi mitme sajandi

1984. aastal tegevust alustanud Baseli Kammerorkester on tegutsemise algusest peale keskendunud peamiselt vanamuusika ja nüüdismuusika esitamisele. Seekordsel kontserdil on kavas muusika läbi mitme sajandi.

Esitamisele tulevad Felix Mendelssohni viimane suur orkestriteos Viiulikontsert d-moll ning Johann Sebastian Bachi üheks kuulsamaks tööks ning suurepäraseks hilisbaroki stiilinäiteks peetud Kontsert kahele viiulile ja orkestrile d-moll, BWV 1043. Nüüdisheliloojatest on kavas hiljuti 80. sünnipäeva tähistanud Philip Glass kõrvuti prantsuse-liibanoni helilooja Bechara El Khouryga.

Viiulitel soleerivad saksa juurtega Lõuna-Aafrikas sündinud briti muusik Daniel Hope ning norra päritolu dirigent ja viiuldaja Anders Kjellberg Nilsson.



Kava:



* Bechara El Khoury – The Unfinished Journey

* Felix Mendelssohn – Viiulikontsert d-moll

* Johann Sebastian Bach – Kontsert kahele viiulile d-moll, BWV 1043

* Philip Glass – Echorus



Kontsert toimus 16. mai 2016 Baselis, Püha Martini kirikus.



Stuudios on Johanna Mängel.