Muusikatuba. Kummardus ameerika Grammy-kooriheliloojale Stephen Paulusele

Dirigent Craig Hella Johnsoni juhatusel laulab Texases tegutsev kõrgetasemeline koor Conspirare, kelle liikmed sõidavad kokku üle kogu Ameerika. Ansambli nimi tähistab üheshingamist ning sellest on saanud ka koori moto.



* Stephen Paulus - Arise My Love

* Stephen Paulus - Little Elegy

* Stephen Paulus - Poemas de Amor

* Tarik O'Regan - Turn

* Stephen Paulus - When Music Sounds

* Stephen Paulus - Silver the River

* Stephen Paulus - Afternoon on a Hill

* Stephen Paulus - Pilgrim's Hymn

* Stephen Paulus - The Road Home (encore)



Salvestatud 15. mail 2016 St. Pauli Ordway Etenduskunstide Keskuses. Stuudios on Miina Pärn.

Saade oli esmakordselt eetris 1. novembril 2016.