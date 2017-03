Muusikatuba. Stefan Temmingh ja Dorothee Mields – „Birds“ 

“Kunagi varem ei ole plokkflööt kõlanud nii sundimatult ja nii diferentseeritud tämbri ja dünaamikaga,” kirjutati pärast tema paljukiidetud debüütplaadi "Corelli à la mode" ilmumist 2009. aastal.

Temminghi uusim album „Birds“, mis salvestatud koos sopran Dorothee Mieldsiga, võitis Saksa mainekaima klassikalise muusika auhinna ECHO KLASSIK aasta flöödisolisti kategoorias. Album on ilmunud 2015. aastal plaadifirmalt Harmonia Mundi. Plaadil on kaastegevad ansambel The Gentleman's Band ja La Folia Barockorchester.



Stuudios on Johanna Mängel.