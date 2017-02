Muusikatuba. Trio Mediaeval ja lummavad norra rahvaviisid

* Norra rahvalaul (arr. Tone Krohn) - Till, till Tove

* Kolm rootsi rahvalaul (arr. Anna Maria Friman) -

1 : Flickornas van ('A Ladies' Man')

2 : Om odet skulla skicka mig ('If Fate Sent me Around the World')

3 : Ja dina ogon mig dårat ('Your Eyes Have Fascinated Me')

* Islandi rahvaviis (arr. Anna Maria Friman) - Anda þinn guð mér gef þú vist

* Rahvalaul (arr. Trio Mediaeval) - Lata gjalla lett og hatt, rimur

* Islandi rahvalaul (arr. Linn Andrea Fuglseth) - Bium bium bambalo

* Rahvalaul (arr. Trio Mediaeval) - Stilli eg ljoda , rimur

* Norra rahvalaul - Hullarslag

Solist: Anna Maria Friman (Hardanger'i viiul)

* Norra rahvalaul (arr. Anna Maria Friman ja Berit Opheim) - Brureslått from Rivedal

* Norra rahvalaul - Sven Svane

Solist: Berit Orpheim

* Norra rahvalaul (arr. Berit Opheim) - Brureslått from Vik

* Rootsi rahvalaul (arr. Anna Maria Friman) - Du ar den forsta ('Sina oled esimene')

* Kolm norra unelaulu (arr. Linn Andrea Fuglseth)

* Rahvalaul (arr. Linn Andrea Fuglseth) - Rolandskvadet ('Rolandi laul')

* Norra rahvalaul (arr. Linn Andrea Fuglseth) - Lova Line

* Norra rahvalaul (arr. Anna Maria Friman ja Linn Andrea Fuglseth) - Ingen vinner frem

* Rahvalaul - Nu vilar hela jorden ('Kogu maa nüüd puhkab rahus')

Solist: Anna Maria Friman

* Rahvalaul (arr. Linn Andrea Fuglseth) - Eg veit i himmerik ('Ma tunnen taevast kindlust')

* Norra rahvalaul (arr. Berit Opheim) - Gud unde oss ('Jumal, anna meile eluõnnistust')

* Rahvalaul (arr. Linn Andrea Fuglseth) - Fryd dig, Du Kristi brud ('Rõõmusta, Kristuse pruut')

Lisalood:

* Inglise motett (arr. Linn Andrea Fuglseth) - Salve Mater Misericordiae



Stuudios on Miina Pärn. Saade oli esmakordselt eetris 6. detsembril 2016.