Muusikatuba. Soleerib tšellovirtuoos Daniel Müller-Schott

Sel nädalal annab Eestis kontserte Saksa päritolu tšellovirtuoos Daniel Müller-Schott, keda on ajakirjanduses arvatud oma põlvkonna maailma juhtivate tšellistide hulka. Muusiku ulatuslikust diskograafiast kõlab heliplaat Benjamin Britteni tšellosüitidega.

Saksa päritolu tšellovirtuoosi Daniel Müller-Schotti tähelend algas juba 15-aastaselt, mil ta pälvis esikoha I rahvusvahelisel Tšaikovski noorte muusikute konkursil Moskvas. Sealtpeale on särav muusik solistina esinenud pea kõikide märkimisväärsete sümfooniaorkestrite ees. Tähtsal kohal on tema jaoks ka kammermuusika ja tšello soolorepertuaar.

2011. aastal plaadifirma Orfeo märgi all ilmunud heliplaadil mängib ta Benjamin Britteni tšellosüite. Britteni tšellosüidid on mitmeosalised ulatuslikud tsüklid ning neis on tajutav ka teatud viide vanamuusikast pärinevatele vormidele nagu fuuga ja passacaglia ning kompositsioonivõtetele nagu burdoonbass.

Stuudios on Johanna Mängel.