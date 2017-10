Muusikatuba

Renessansmuusikat esitav ansambel Gallicantus jutustab läbi Inglise kuninganna Mary Tudori lemmikheliloojate muusika tema lapseootuse loo. Kirglik soov emaks saada pani kuninganna kõhu kasvama - siiski ei sündinud poole sajandi jooksul Inglismaal ühtegi troonipärijat.

Poliitilised mängud ja veresaun kandsid Mary Tudori troonile aastal 1553, siiski oli pühendunud katoliiklasest kuninganna ja tema õukonna edulugu pigem okkaline. Kuni tema abieluni 10 aastat noorema Hispaania kuninga Felipega oodati troonipärijat noorelt protestantlikult printsess Elizabethilt, kes oli Mary poolõde. Kuninglikku pulma kroonis aga peagi ka õukonna kiiduavalduste saatel saabunud lapseootus. See oli Mary võimuaja õnnelikem hetk, millele järgnes depressioon, kui poole aasta pärast selgus, et pärijat ei sünnigi. Kõlavad kuninganna Mary lemmikheliloojate William Mundy ja Christopher Tye, samuti Thomas Tallise ja John Sheppardi teosed kõrvuti ajastu ilmalike lauludega. Sealhulgas väärib tähelepanu uus rekonstruktsioon Thomas Tallise Sarumi Litaaniast, mida lauldi kuninganna lapseootuse eest palvetades.



Ansambel Gallicantus koosneb inglise parimatest vanamuusikalauljatest ja usub renessanssmuusika retoorilisse mõjusse. Gabriel Crouchi juhatusel tegutsev ansambel jutustab ajaloolisi lugusid läbi muusika. Signumi plaadimärgi all salvestavat ansamblit on korduvalt esile tõstnud ajakiri Grammophone. Esitatavast kavast on ilmunud ka album "Kuninganna Mary suur kõht" (Hyperion 2017)



Kontsert on salvestatud 27. märtsil Londoni Wigmore Hallis.

Stuudios on Anne Prommik.