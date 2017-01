Muusikatuba. Aegumatu Tuhkatriinu lugu

Tuhkatriinuloo vanim teadaolev versioon Ye Xian pärineb Hiinast. Töökas, kuid vaene tütarlaps sõbruneb kalaga, kes on tema tapetud ema reinkarnatsioon. Seitse aastat enne Kristust on teada Rhodopise lugu, mis räägib Kreeka orjatarist, kes abiellub Egiptuse kuningaga. Kõige tuntum Tuhktariinu muisnasjutu variant ilmus Charles Perrault´muinasjutukogumikus aastal 1697, hiljem vendade Grimmide muinasjutukogus.



Erinevates kultuurides on tegelasel ka erinev nimi, inglisekeelses kultuuriruumis on arhetüüpseks nimeks Cinderella. Tuhkatriinu on ilmselt saadud saksakeelse nime Aschenputtel tõlkevastena.



Läbi ajastute on Tuhkatriinu lugu mõjutanud eri valdkondade kunstiloomingut. Tuhkatriinu teemal on end inspireerida lasknud mitmed ooperiheliloojad. Itaaliakeelses kultuuriruumis tuntuim ooper on Gioachino Rossini „Cenerentola”, prantsusekeelses Jules Massenet „Cendrillon”. Omas ajas hästi tuntud oli ka Nicolas Isouardi samanimeline ooper. 20. saj algul sai valmis Pauline Viardot samanimeline lavateos. Prokofjevi loomingus on Tuhkatriinu-teemaline ballett.



Tuhkatriinu teemal on vändatud filme juba üle sajandi, nende hulgas leidub nii tummfilme, animafilme kui muusikale. Tuhkatriinu teema mõjutab endiselt popkultuuri, sel teemal on sündinud lugematu hulk muusikat ka väljaspool klassikalist traditsiooni.



Kuulame arhetüüpsel teemal valminud osi Prokofjevi balletist „Tuhkatriinu,” aariaid Rossini ooperist, samuti Lauri Sirbi muusikat samanimelisele telelavastusele.



