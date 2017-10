Muusikatuba

Täna esitletakse Teatri- ja Muusikamuuseumis albumit "ussisõnad", millele kogutud Eesti rikkalikuma laululooja Mart Saare heliteosed, esitajateks Mati Turi ja Martti Raide. Juttu tuleb ka noore tatarlannast soprani Aida Garifullina debüütalbumist, millel kõlavad nii Vene repertuaar kui tatari rahvalaulud.

Täna õhtul kell 17.00 toimub Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ekspositsioonisaalis Mart Saare soololaulude plaadi "Ussisõnad" esitlus. Laule esitavad Mati Turi (tenor) ja Martti Raide (klaver). Plaadil kõlab 19 laulu ja rahvaviisiseadet, nende hulgas on viie seniavaldamata teose esmasalvestised. Mart Saar on kirjutanud soololaule rohkem kui ükski teine eesti helilooja - umbes 180. Tekstidena on Saar kasutatud kõige rohkem Juhan Liivi, Karl Eduard Söödi ja Anna Haava luulet. Tema soololaulude hulgas leidub palju ka rahvaviisile tuginevaid.



Sopran Aida Garifullina tähistas 30. septembril 30. sünnipäeva, aga juba on ta esinenud Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Juan Diego Florezi, Dmitri Hvorostovski ja Rolando Villazóni lavapartnerina. Operalia konkursi võidu järel pakkus talle lepingut Decca plaadifirma ning 3. veebruaril ilmus lauljatari esikalbum "Aida", millel lisaks Delibes´Kellukesteaariale ja laulja signatuuraariale Gounod´ooperist "Romeo ja Julia" kõlavad kaunid vene romansid ja aariad Rimski-Korsakovi muinasjutulise sisuga ooperitest, tatari rahvamuusika ja lihtsad vene laulud. Album on salvestatud Viinis ORF Raadio orkestriga, juhatab dirigent Cornelius Meister.



Stuudios on Anne Prommik.