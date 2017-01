Muusikatuba. Eric Ericsoni kammerkoor laulab Rootsi muusikat

Kavas:



* David Wikander - Förvårskväll

* Daniel Börtz - I mörkret av röster

* Hugo Alfvén - Aftonen

* Karin Rehnqvist - Davids nimm

* Gustav Lindsten - Penumbra

* Ludvig Norman - Jordens oro viker

* Ingvar Lidholm - Libera me

* Waldémar Ahlen - Sommarpsalm



Kontsert on salvestatud Helsinki Ritarihuone's 27. augustil 2016.



Stuudios on Kersti Inno.