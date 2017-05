Muusikatuba: Rootsi Raadio Koor tõmbab niidikesi

Koos Åsa Unander-Scharini ja Ludvig Elblausiga on helilooja mitmeid aastaid uurinud muusika, tehnoloogia ja tantsukunsti seoseid.

Koorisüidi “Kalligrammid” tellis heliloojalt Rootsi Raadio Koor ning teose aluseks on 20. sajandi algusest pärinev Guillaume Apollinaire’i samanimeline visuaalne poeem.

Lauljate kasutuses on selles teoses ka puutetundlikud punased nöörid, mis paiknevad lava ees, ning on välja sirutatud just nagu inimese häälepaelad.

Hetkel, mil lauljad mängivad nööridel, kõlavad Apollinaire’i värsside tsitaadid, mis moodustavad koos muusika ja Åsa Unander-Scharini koreograafiaga sürreaalse terviku.

Kava:

* Carl Unander-Scharin – “Calligrammes” (esiettekanne)

* Francis Poulenc – “Sept chansons”

* Olivier Messiaen – “Cinq rechants”

* Claude Debussy – “Trois chansons”

Rootsi Raadio Koor, dirigent Peter Dijkstra.

Salvestatud 7. mail 2017 Stockholmis Berwaldhallenis.

Stuudios on Miina Pärn.