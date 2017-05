Muusikatuba. Gerald Finzi pastoraalne klarnetikontsert

Gerald Finzi Klarnetikontserdi rapsoodiline aeglane osa on saanud hästi populaarseks. Avataktides vastavad üksteisele esimene ja teine viiul, järgnevad lühikesed klarnetikadentsid, saateta arabeskid. Finzi oli ka tähelepanuväärne laululooja ja tema muusika on sageli sissepoole vaatav, täiesti ebademonstratiivne. "See on kõige igatsevam ja melanhoolsem klarnetikontserdi aeglane osa, mida tean," kinnitab Grammophone´i muusikaajakirjanik Mark Pullinger.

John Denmani esmasalvestus on impovisatsiooniliselt pingevaba. Londoni Filharmooniaorkester mängib Vernon Handley käe all.



