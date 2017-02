Muusikatuba. Jean-Efflam Bavouzet

"Jean-Efflam Bavouzet on hetkel üks kesksemaid pianiste maailmas – tundlik ja samas jõuline, peen ja intelligentne, uskumatute võimetega, väga ulatusliku repertuaariga. See on suur õnn, et ta Eestis esineb," ütleb ERSO kauaaegne peadirigent Arvo Volmer.



Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees on dirigent Arvo Volmer, kes on pikka aega olnud ka Rahvusooper Estonia, Adelaide’i Sümfooniaorkestri ja Oulu Sinfonia peadirigent ja kunstiline juht. Arvo Volmer on kolmandat hooaega Põhja-Itaalias Bolzano ja Trento Haydni orkestri peadirigent.



Kavas Wolfgang Amadeus Mozarti muusika:



* Klaverikontsert nr. 19 F-duur, KV 459 29 min

* Sümfoonia nr. 31 D-duur "Pariisi sümfoonia"



Kontserdi salvestas toonmeister Tanel Klesment. Stuudios on Anne Prommik.