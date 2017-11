Muusikatuba. Dmitri Hvorostovski ja Rigoletto

10. novembril ilmus Delose plaadimärgi all Hvorostovski esimene terviklik salvestus Verdi ikoonilisest baritonirollist ooperis Rigoletto. Dirigeerib laulja kauaaegne koostööpartner Constantine Orbelian. Gildat laulab Nadine Sierra ja Maddalenat Eestis korduvalt esinenud valgevene mezzosopran Oksana Volkova, Francesco Demuro on Mantua hertsogi rollis ja Andrea Mastroni laulab Sparafucilet. Kaasa teevad ka Kaunase linna sümfooniaorkester ja meeskoor.

Dmitri Hvorostovski on pidanud oma viimase aja esinemised ära ütlema, võideldes raske haigusega. Viimati esitas ta Rigoletto aariat Metropolitani ooperimaja 50. aastapäeva galakontserdil, kus tema esinemisest kujunes õhtu tipphetk.



Suvel 2015 diagnoositi lauljal ajukasvaja, kuid ta jätkas esinemist ja salvestamist haiguse kiuste. 2016. jaanuaris esines ta viimati Tallinnas Nordea kontserdimajas koos oma armastatud klaveripartneri Ivari Iljaga.



16. oktoobril tähistas laulja oma 55. sünnipäeva.



Stuudios on Anne Prommik.