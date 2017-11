Noorte Stuudio. Eller Sümfoniett ja dirigent Lilyan Kaiv

Eller Sümfoniett on Heino Elleri nim. Muusikakooli orkester, kus mängivad nii õpilased kui ka õpetajad.

Sümfonieti eesmärk on anda noortele muusikutele orkestris mängimise ning orkestri ees soleerimise kogemusi. Orkestri dirigent on alates 2000. aastast Lilyan Kaiv. Kontsertmeistrina töötab Kadri Sepalaan.

Viimastel aastatel on orkestri töögraafik tihenenud – aastas on ette valmistanud 4-5 kava. Palju esinetakse kodulinnas Tartus, kuid käidud on ka näiteks Tallinnas ja väiksemates Eesti linnades, aga ka Soomes, Saksamaal, Rootsis ning Prantsusmaal.

Koolis toimunud festivalide puhul on orkestriga töötanud ka külalisdirigendid nagu Andres Mustonen, Endel Nõgene ja Paul Mägi. Viimastel aastatel on koos musitseeritud ka Elleri laste- ja tütarlastekooriga ning kontsertkooriga.

Eller Sümfoniett Lilyan Kaivi juhatusel on olnud peategelane Elleri-kooli Sügis- ja Jõulumuusika ning Tulevikumuusikute festivalidel.

Kava:



* Ottorino Respighi (1879–1936) – Vanad aariad ja tantsud, süit nr 3 (1932)

I Italiana (autor teadmata u 1600)

II Õukonaa-aaria (Jean Baptiste Besard, u 1567–1617)

III Siciliana (autor teadmata u 1600)

IV Passacaglia (Lodovico Roncalli 17. saj)



* Dag Ivar Wirén (1905–1986) – Serenaad keelpilliorkestrile op 11 (1937)

I Preludium. Allegro molto

II Andante espressivo

III Scherzo. Allegro vivace

IV Marcia



"Noorte Stuudio" avakontsert jõuab eetrisse Tartu Elleri Muusikakooli Tubina saalist. Helipuldis on toonmeister Aili Jõeleht, vahendab toimetaja Liina Vainumetsa.