Noorte stuudio. Eesti Suzuki Ühing

Eesti Suzuki Ühingu muusikaõpilaste esituses saab Klassikaraadio klaveritoas kuulata nii viiuli-, klaveri-, trompeti- kui ka kontrabassilugusid. Lisaks jagavad noored muusikud ja nende õpetajad mõtteid muusikast ja pillimängust.

Suzuki muusikakasvatuse meetodi järgi õpitakse pilli alguses nagu emakeelt – kuulmise järgi. Suzuki nn emakeelemeetodi järgi pilli õppimine on laialt levinud üle maailma.

Eesti Suzuki Ühingus saab õppida viiuli- kontrabassi-, trompeti- ja klaverimängu alates 3. eluaastast.

Suzuki meetodi põhimõtted on varane algus ja õppimine kuulmise kaudu. Lapsele muusika- ja armastusrikka keskkoona loomine ning pilliõppe alustamine toimub võimalikult varakult, soovituslikult 3-5-aastaselt.

Alguses õpitakse lugusid kuulmise järgi, hiljem jääb lugude omandamisel kuulamisele oluline roll noodikirja kõrval.

Kõik palad Suzuki repertuaaris on metoodiliselt järjestatud ja ühtegi lugu ei jäeta vahele. Vastavalt saavutatud oskustele ja mänguvõimetele mängitakse lisaks ka muud repertuaari. Suzuki repertuaari palad õpitakse ja esitatakse peast, kõiki palu korratakse aeg-ajalt.

Õpetamisel jälgitakse pidevalt tooni tekitamist ja kõla kvaliteeti. Noodilugemist õpetatakse lapsele siis, kui laps on võimeline õppima sümboleid ja on saavutanud teatud pillimängu oskused.

Oluline roll Suzuki meetodi juures on ka lapsevanemal, kes omandab esialgu elementaarse pillimängu oskuse ning võtab edaspidi tundidest osa ja jääb lapse toetajaks ning abistajaks kogu õppeprotsessi jooksul.

Individuaaltundide kõrval on tähtsal kohal grupitunnid, sest koosmängimine on oluline osa õppeprotsessist.

Kava:

* Shinichi Suzuki – Allegro

Esitavad viiuliõpilased: Oskar Toomeste , Benita Vooglaid, Sofia Simmul, Iiris Liira, Martin Heimar Melsas, Zara Durrani, Marie Lee Bokals, Emma Daum, Marta Rein

õp. Tereza Shmerling-Heinsaar, Riina Lõhmus, Juta Ross, Kristi Alas

* trad. – Sära sära täheke

Esitab klaveriõpilane Mia Touart koos õpetaja Janne Vasseriga

* Rahvaviis – Mesimumm

Esitab klaveriõpilane Mia Touart

* William K. Lyons – Goblin’s Dance

* Shinichi Suzuki – Allegro

Esitavad kontrabassiõpilased: Ingel Kaseste, Hans Pärtel Roosioja, Oliver Konrad Sabsay, Marten Taavet Kääramees

õp. Marek Mere

* Robert Schumann – Meloodia

Esitab klaveriõpilane Anete Ots

* Johann Strauss – Ilusal sinisel Doonaul

* Johan Helmich Roman – Menuett

Esitavad trompetiõpilased: Sander Koff, Paul Koff, Aleksander Lätte

õp. Taavi Kuntu

* Georg Friedrich Händel – Viiulisonaat op 1 nr 4 1. osa

Esitavad viiuliõpilased: Helena Sau, Greta Liisa Aro, Carolin Alas

õp. Kristi Alas, Tereza Shmerling-Heinsaar, Karmen Kääramees

* Boris Kõrver – Lõbus polka

Esitavad viiuliõpilased: Helena Sau, Greta-Liisa Aro, Carolin Alas, Ursula Melsas, Karoliina Kuppart

õp. Tereza Shmerling- Heinsaar, Karmen Kääramees, Kristi Alas

* trad. – Sära sära täheke

Esitavad kõik viiuliõpilased

Kontsertmeister on Kersti Petermann.

Noorte Stuudio on mõtteline järg juba aastaid toimunud koolikontsertide sarjale Klassikaraadio tuleb külla.

Klassikaraadio fuajees asub Estonia kontsertklaver, mis saabus uue raadiomaja üheksandale korrusele kraana abil juba siis, kui raadiomajas käis veel suuremat sorti remont. Sellel klaveril on antud juba mitmeid kontserte, näiteks sarjas “Viis laulu”. Muusikakoolide õpilased tulid Klassikaraadiosse esimest korda külla 2015. aastal.

Eesti Suzuki Ühingu õpilaste kontsert on eetris kolmapäeval, 1. märtsil kell 16.15.

Klassikaraadio klaveritoas toimuvat vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ning toimetaja Johanna Mängel.