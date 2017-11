Noorte Stuudio. Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester

Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester on asutatud 2003. aastal Jüri-Ruut Kanguri eestvedamisel, kes oli orkestri dirigent 11 aastat. Alates 2014. aasta septembrist juhatab orkestrit dirigent Riivo Jõgi.

Orkester on läbi aastate osalenmud paljudel tippfestivalidel ja rahvusvahelistes noorte-orkestrite koostööprojektides Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal, Tšehhis, Hollandis, Lätis, Soomes, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Venemaal, Norras, Rootsis, Türgis, Horvaatias ja Montenegros – kokku on suuremate ja väiksemate koosseisudega olnud 20 kontserdireisi.

Repertuaari on kuulunud ligi 200 teost, sh ka mitmeid suurvorme, sümfoonilist muusikat, eesti muusikat ning filmimuusikat. Orkestri tegevuses on osalenud 200 noort, kellest paljud on hiljem jätkanud muusikaõpinguid ka Eesti Muusikaakadeemias. Sageli on paljudele noortele muusikutele antud võimalus solistina orkestri ees üles astuda.

Kavas:

* Georges Bizet - "Les Toreadors"

* Liina Kullerkupp - "Supilinna salaselts"

* Frederick Loewe, arr John Whitney - "My Fair Lady"

* Klaus Badelt, arr. Ted Ricketts - "Kariibi mere piraadid"

* arr. Ted Ricketts - "Satchmo" (Louis Armstrongi laulude süit)



Ülekanne Eesti Raadio 1. stuudiost. Helirežissöör on Aili Jõeleht, toimetaja Johanna Mängel.