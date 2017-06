NYYD-muusika. Mitmetahuline Michel Banabila

1961. aastal Amsterdamis sündinud Michel Banabila on muusikaprodutsent, helilooja ja helikunstnik, kes ühendab oma loomingus mitmesuguseid heliobjekte, elektroonikat, välisalvestisi ning katkeid televisiooni- ja filmimuusikast. Banabila muusika on sümbioos erinevatest kunstidistsipliinidest ja muusikastiilidest, selles on mõjutusi jazzist ja elektroonilisest muusikast ning elemente maailmamuusikast. Ta on kirjutanud muusikat peamiselt dokumentaal- ja mängufilmidele, teatrietendustele ja tantsulavastustele.



Stuudios on Johanna Mängel.