NYYD-muusika. Uus muusika Leedust

Vaida Striaupaite-Beinariene improvisatoorsest muusikast ning aleatoorikast lähtuv "Impro" on kirjutatud kahele oboele, oboe d'amore'le, inglissarvele, fagotile ja löökpillidele ning selles vahelduvad soolo ja ansambli osad. Marius Baranauskase "The Trapezium" kümnele instrumendile on inspireeritud taevakehadest. Ramunas Motiekaitise staatiline sümfooniaorkestriteos "Insects' Steps" on saanud pealkirja Läti luuletaja Uldis Berzinši loomingust.



