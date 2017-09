NYYD-muusika. Reinhard Fuchs - "Mania"

Helilooja Reinhard Fuchs on sündinud 1974. aastal Austrias ning õppinud Linzi Bruckneri Konservatooriumis ja Viini Muusikakõrgkoolis, täiendanud end Floridas, Miami Ülikoolis. Oma eeskujudeks nimetab ta teiste hulgas heliloojaid Brian Ferneyhoughi, Marco Stroppat, Magnus Lindbergi ja Klaus Huberi, kelle meistrikurustest ta on osa saanud.

Reinhard Fuchsi autoriplaat "Mania" on helilooja 15-aasta pikkune muusikaline portree, millel kõlavaid lugusid on inspireerinud Giuseppe Ungaretti, David Lynchi ja Jackson Pollocki esteetiline maailm. Albumi avab kummituslik nimilugu "Mania", mis saanud ainest Lynchi kultusfilmist "Blue Velvet".



Plaadil esinevad Klangforum Wien ja ORF Viini Raadio sümfooniaorkester, solist on sopran Anna Maria Pammer. Dirigeerivad Sylvain Cambreling, Beat Furrer ja Johannes Kalitzke.



Plaati tutvustab Johanna Mängel.